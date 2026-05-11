Астрология
1201
1 мин

Три знака Зодиака, которым нельзя допускать в отношении окружающих злых шуток и обидных намеков

День мощной позитивной энергетики, когда можно приступать к работе над новыми проектами, расчищая места для нового за счет старого — всего, что уже отжило свой век.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Единственное, чего сегодня категорически нельзя разрушать — это отношения с окружающими людьми: звезды настоятельно рекомендуют быть максимально доброжелательными к ним.

Сегодня, 11 мая, разрушать отношения с окружающими людьми не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно опасно допускать в их адрес злые шутки и обидные намеки.

Близнецы

С Близнецами никто не сравнится в искусстве намеков, которые могут быть очень обидными, но при этом настолько тонкими, что не все, кому они предназначены, понимают смысл сказанного представителями знака. Но сегодня легкость может им изменить и собеседник оскорбится всерьез.

Дева

Девам, которые умеют виртуозно сказать собеседнику неприятные вещи — можно даже назвать их слова гадостью — преподнеся их под видом доброго совета или пожелания, сегодня нужно сдержать свой накопившийся яд и, если нет сил на хорошие слова, то хотя бы промолчать.

Скорпион

Скорпионы, известные своим черным юмором, часто шутят так, что собеседники всерьез и надолго на них обижаются. Сегодня они рискуют особенно сильно задеть кого-то из находящихся рядом людей, что приведет к серьезному конфликту — не стоит до него доводить.

