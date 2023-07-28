Три знака Зодиака, которым нельзя допускать зла даже в мыслях

День, когда любые поступки – как хорошие, так и плохие, возвращаются к тому, кто их совершит, бумерангом. Причем, поскольку в последнее время реакция звезд – или высших сил, тут кому как больше нравится – в последнее время серьезно ускорилась, легко можно предположить, что он прилетит мгновенно. Так что лучше не рисковать и не допускать не только плохих поступков, но и злых мыслей – впрочем эта рекомендация касается не только нынешнего дня.

Сегодня, 28 июля, зла в любом его виде необходимо избегать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя допускать его даже в мыслях.

Трезвомыслящие Дева (22.08 – 23.09) редко говорят что-либо, не подумав: они всегда хорошо просчитывают и свои слова, и реакцию, которую они могут вызвать. Но сегодня – даже если человек, которому представители знака хотят сказать что-то неприятное – заслуживают такого отношения, нужно все-таки немного притормозить: возможно, последствия злых пожеланий не только в словах, но и в мыслях не смогут предвидеть даже они.

Редко думающие над своими словами Стрельцы (23.11 – 21.12) под влиянием эмоций часто говорят вещи, неожиданные даже для них самих, не говоря уже об окружающих, что же до мыслей, то их и вовсе невозможно предсказать. Если представители знака не хотят получить малоприятный бумеранг, им стоит задумываться над каждым своим словом, а мысли, как принято говорить, тщательно фильтровать – так будет лучше, как для окружающих, так и для них самих.

Добрые по сути своей, но зачастую эмоционально неуравновешенные Водолей (21.01 – 18.02) часто говорят – и, особенно, думают – то, о чем впоследствии сожалеют. Чаще всего такое происходит, когда, как им кажется, их обидели, поэтому их недобрые слова – и мысли – по их мнению вполне оправданы. Сегодня будет иметь место как раз такой случай, но им важно помнить, что свои пожелания они получат обратно в двойном объеме.

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