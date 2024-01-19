Три знака Зодиака, которым нельзя доверять незнакомым людям

Один из самых темных и напряженных дней лунного календаря несет в себе множество опасностей. Но, пожалуй, главная из них состоит в негативном влиянии, которое могут оказать на нас недоброжелательно настроенные – особенно малознакомые или незнакомые – люди.
Сегодня общения с недобрыми людьми необходимо остерегаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно не доверять незнакомым людям.
Рак
Раки – открытый и доверчивый знак, из-за чего они часто страдают: этими их качествами пользуются те, кто преследует корыстные цели. Сегодня представители знака могут в этом смысле превзойти сами себя, став легкой жертвой злоумышленников – особенно стоит остерегаться тех, кого они не знают – незнакомцы могут быть опасны.
Весы
Весы, которые постоянно колеблются из стороны в сторону, сами не всегда могут определиться, на какой точке зрения они находятся. Но в этот день на представителей знака как будто бы найдет затмение – они могут поверить в любые сказки-обещания и начать действовать себе во вред.
Козерог
Козерогов чересчур доверчивыми не назовешь – как правило, они очень четко просчитывают намерения людей, с которыми общаются. Но энергии нынешнего дня могут сыграть с ними злую шутку, из-за которой они могут пойти на поводу у человека, замыслившего что-то недоброе по отношению к ним – подозрительность лишней не будет.
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