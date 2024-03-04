Три знака Зодиака, которым нельзя идти наперекор судьбе

Нынешний – сложный – день лунного календаря астрологи считают временем перестройки, когда через перемены – порой довольно болезненные – можно прийти к значительному улучшению жизни. К переменам сегодня толкает любого человека сама судьба – не стоит ей противиться.
Сегодня, 4 марта, противиться переменам не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно идти наперекор судьбе.
Лев
Львы уверены, что им по плечу абсолютно все, а уж с судьбой тягаться – как говорится, сам бог велел. Вообще-то, они не против жизненных перемен, но не любят, когда им их навязывают – даже если речь идет о высших силах. Но сегодня им лучше не сопротивляться: во-первых, у них все равно ничего не получится, а во-вторых, не стоит отказываться от приятных перемен.
Стрелец
Стрельцам, которые уж ни один год бегают от чувств влюбленного в них человека, тем более что в глубине души он им не настолько неприятен, как они демонстрируют это окружающим людям, возможно, стоит не противиться судьбе, а, наоборот, почти ей навстречу – а вдруг именно эти отношения принесут им счастье*
Водолей
Водолеи, которым давно предлагают вменить место работы, а, возможно, и род деятельности, пора всерьез задуматься и принять положительное решение. Во-первых, велика вероятность того, что вам понравится, а во-вторых, в противном случае никогда не поздно отыграть ситуацию назад и уволиться вам ничего не помешает.
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