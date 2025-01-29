Три знака Зодиака, которым нельзя ни с кем выяснять отношения

Сегодня, 29 декабря, общаться с людьми не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них любое выяснение отношений – категорическое табу.

Овен

Овнам, учитывая присущую их знаку горячность, выяснять отношения с людьми не рекомендуется и в любой другой день, сегодня же – под влиянием эмоций – они могут представлять собой настоящую опасность – во что в результате выльется такой «диалог», даже звезды предсказать не берутся.

Рак

Раки не умеют долго скрывать свои намерения: узнав информацию, которая не самым лучшим образом характеризует близкого им человека, они сразу же выпалят правду ему в лицо, вот только их подозрения могут всерьез обидеть собеседника, а загладить свою вину окажется весьма непросто.

Лев

Львы, которых природа наделила как яркой харизмой и привлекательностью, так и манией величия, часто демонстрируют последнюю, общаясь с окружающими их людьми. Сегодня же это их качество будет просто зашкаливать, и они сами не заметят, как заденут собеседника за живое.

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