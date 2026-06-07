Три знака Зодиака, которым нельзя ничего бить, рвать и ломать

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Он благоприятен для любой деятельности, которая направлена на созидание — разрушение находится под категорическим запретом и повлечет за собой неминуемое наказание.

Сегодня, 7 июня, запрет на разрушение действует для всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно что-либо бить, рвать или ломать.

Телец

Тельцы известны как самый спокойный знак зодиакального круга, тем опаснее они ведут себя, впадая в состояние ярости — в таком случае они могут разрушить все, что угодно. Звезды советуют им отказаться от такого стиля в поведении, поскольку даже разбитая чашка может разрушить отношения.

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Дева

Девы максимально бережно относятся к любому имуществу, поэтому сегодня нечаянно — или нарочно — сломав или разбив любимую вещь, они могут впасть в отчаяние — в буквальном смысле слова. Возможно, лучше вообще не брать в руки то, что они не готовы потерять.

Стрелец

Стрельцы, будучи в состоянии эмоционального возбуждения, легко обижаются на вещи, которые попадаются им под руку, легко могут бросить б стену даже дорогие для них и при этом хрупкие вещи. Стоит ли говорить о том, что, успокоившись, они будут жалеть о потере, но склеить их не смогут.

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