- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 725
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым нельзя ничего бить, рвать и ломать
Нынешний день — время мудрости, тайных и явных знаний, получения и усвоения новой информации.
Он благоприятен для любой деятельности, которая направлена на созидание — разрушение находится под категорическим запретом и повлечет за собой неминуемое наказание.
Сегодня, 7 июня, запрет на разрушение действует для всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно что-либо бить, рвать или ломать.
Телец
Тельцы известны как самый спокойный знак зодиакального круга, тем опаснее они ведут себя, впадая в состояние ярости — в таком случае они могут разрушить все, что угодно. Звезды советуют им отказаться от такого стиля в поведении, поскольку даже разбитая чашка может разрушить отношения.
Дева
Девы максимально бережно относятся к любому имуществу, поэтому сегодня нечаянно — или нарочно — сломав или разбив любимую вещь, они могут впасть в отчаяние — в буквальном смысле слова. Возможно, лучше вообще не брать в руки то, что они не готовы потерять.
Стрелец
Стрельцы, будучи в состоянии эмоционального возбуждения, легко обижаются на вещи, которые попадаются им под руку, легко могут бросить б стену даже дорогие для них и при этом хрупкие вещи. Стоит ли говорить о том, что, успокоившись, они будут жалеть о потере, но склеить их не смогут.
Читайте также:
Марс в Тельце с 19 мая до 28 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Раке с 19 мая до 13 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех