Три знака Зодиака, которым нельзя никому позволить сбить их с пути

Мощная энергетика нынешнего дня «сработает» – и позволит получить желаемые результаты, но только в том случае, если все действия будут направлены именно на их достижение. Нельзя идти на поводу у тех, кто – с умыслом или без – захочет отвлечь от работы, которую мы на это время запланировали.

Сегодня, 11 декабря, идти к поставленной цели, не обращая внимание на препятствия, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя позволять сбить себя с этого пути.

Близнецы

Близнецы проявляют легкомыслие во всех сферах жизни кроме своей профессии – тут они всегда серьезны, собраны и организованы. Но сегодня, видимо, что-то пойдет не так, и они, поддавшись исходящему от кого-то из окружающих соблазну, проигнорируют работу, о чем серьезно пожалеют.

Лев

Львов от выполняемой работы можно отвлечь, наговорив им массу комплиментов: за таким собеседником они, забыв обо всем, пойдут буквально на край света. Сегодня – с большой долей вероятности – кто-то специально воспользуется их слабостью, чтобы отвлечь от очень важного дела.

Водолей

Водолеи совершенно не нуждаются в том, чтобы их сбивали с пути другие люди – с этой задачей они успешно справляются сами. Так, сегодня они не смогут сосредоточиться на каком-то одном занятии и будут метаться от одного к другому, из-за чего не преуспеют ни в одном.

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