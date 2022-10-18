Три знака Зодиака, которым нельзя сегодня проявлять агрессию

23-й лунный день, который продлится почти двое суток, несет мощный энергетический заряд, который может вызывать не только душевный и физический подъем, но и агрессию, которая будет искать выхода во вспыхивающих по любому поводу конфликтах. Стоит ли говорить о том, что они могут привести к серьезным последствиям – например, к завершению отношений с близким человеком?

В эти дни, 18 и 19 октября, проявлять агрессию не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое поведение особенно опасно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны на редкость вспыльчивы и знают за собой этот грех – они "загораются" как спичка от мельчайшей, самой незначительной искры. В эти дни они окажутся особенно конфликтными – их будет выводить из себя даже то, на что они в другое время не обратили бы внимания. Неудивительно, что результатом станет серьезная ссора с близким человеком, которую очень трудно будет забыть обеим сторонам.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – пожалуй, самый самолюбивый знак Зодиака, поэтому лучший способ вывести его представителей из себя – дать им понять, что кто-то их не уважает. В таком случае они – как в эти дни – начинают метать громы и молнии, что может быть опасно для окружающих – во всяком случае, на добрые отношения с ними можно не рассчитывать, так что лучше сублимировать агрессию в какое-нибудь полезное дело.

Козерог (22.12 – 20.01)

Как известно, главным делом жизни Козерогов является работа, поэтому они крайне щепетильно относятся ко всему, что с ней связано. Но в эти дни звезды не рекомендуют им вступать в профессиональные споры с коллегами и – особенно! – дискуссии с начальством, до добра их это не доведет – велика вероятность того, что они потеряют интересный и выгодный заказ, а то и вовсе – свое любимое рабочее место.

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