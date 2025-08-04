Три знака Зодиака, которым нельзя желать кому-либо зла даже в мыслях

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Сегодня, 4 августа, зла в любом его виде необходимо избегать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя допускать его даже в мыслях.

Дева

Девы всегда просчитывают и свои слова, и реакцию, которую они могут вызвать у других людей. Но сегодня звезды советуют им, прежде чем что-то сказать, подумать не один, а несколько раз: последствия злых пожеланий не только в словах, но и в мыслях не смогут предвидеть даже они.

Стрелец

Стрельцы под влиянием эмоций часто говорят вещи, неожиданные даже для них самих, не говоря уже об окружающих, что же до мыслей, то их и вовсе невозможно предсказать. Если они не хотят получить злой бумеранг, им стоит задумываться над каждым своим словом и рассуждением.

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Водолей

Водолеи часто говорят — и думают — то, о чем впоследствии сожалеют, особенно если считают, что их обидели, поэтому их недобрые слова — и мысли — по их мнению вполне оправданы. Сегодня свои пожелания они могут получить обратно в двойном объеме, так что стоит быть осторожнее.