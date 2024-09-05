Три знака Зодиака, которым необходимо будет дать отпор токсичным людям

День негативной энергетики, с которой – во всяком случае с утра в большей или меньшей степени столкнется каждый из нас. Агрессия со стороны окружающих может усилиться из-за собственного депрессивного состояния, но если со своим настроением можно справиться самостоятельно, то от токсичных людей придется обороняться.

Сегодня, 5 сентября, столкнуться с агрессией со стороны окружающих людей столкнуться представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо дать им отпор.

Телец

Тельцам, которые, несмотря на кажущееся спокойствие, будут сегодня склонны выяснять отношения с окружающими, стоит помнить, что нападение – лучший способ защиты: необходимо строго обозначить свои позиции и границы, и никому не позволять их переступать

Рак

Ракам, которые являются самым скромным знаком Зодиака, дать отпор «неприятелю» будет особенно трудно, но необходимо, если, конечно, они хотят, чтобы недоброжелательно настроенные их не беспокоили. Главное, не бояться ответной реакции – скорее всего, ее не будет.

Весы

Весам необходимо проявить присущую им дипломатичность, чтобы не показать обижающему их человеку, насколько сильно их задевают его выпады, и, одновременно нанести ответный удар. Такая задача может показаться сложной, для ког угодно, но только не для этого знака.

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