Три знака Зодиака, которым необходимо избегать конфликтов с окружающими
Нынешний день — время испытаний, пройти которые смогут только те, кто приложит максимум усилий.
Главная опасность этого дня — конфликты, которые могут испортить не только настроение в выходной день, но и отношения с человеком, с которым нас угораздить поссориться — их желательно избегать всеми возможными способами.
Сегодня, 1 февраля, через разного рода испытаний придется пройти представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно избегать конфликтов с окружающими.
Овен
Овнам придется особенно старательно сдерживать бьющие через край эмоции: представители знака встревают в конфликты и в более спокойные дни, сегодня же сам бог велел им с кем-нибудь поругаться. Скорее всего, это произойдет на улице, так что лучше на время остаться дома.
Рак
Раки, пожалуй, самый неконфликтный знак Зодиака, но сегодня их как будто бы переклинит: они будут специально искать ссор, причем, не с посторонними, а с близкими людьми, что особенно осложнит ситуацию. Возможно, стоит на этот день дать себе обет молчания.
Рыбы
Рыбам, которые не очень любят ссоры, и сегодня не стоит изменять своим принципам и конфликтовать. Сегодня под горячую руку им может попасться любимый человек, а это для представителей знака — настоящая катастрофа, поэтому назначенное на сегодня романтическое свидание лучше перенести.
