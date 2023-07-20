Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которым необходимо обратиться за помощью к предкам

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
141
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака Зодиака, которым необходимо обратиться за помощью к предкам

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Нынешний день – один из самых неблагоприятных в лунном календаре, который непосредственно связан с традициями, семьей и родом: считается, что за любой помощью в это время необходимо обращаться к предкам. Конечно, можно обратиться к магическим обрядам, руководство к которым можно легко найти в интернете, но, как правило, бывает вполне достаточно поинтересоваться историей своей семьи, о которой вам расскажут старшие родственники: эти знания окажутся весьма поучительными. 

Сегодня, 20 июля, традиции рода важны для представителей всех знаков Зодиака, но трем из них не только можно, но и нужно обращаться к помощи предков. 

Самые семейные представители Зодиака, Раки (22.06 – 22.07), трепетно относятся к истории своих предков, которую знают досконально. Поэтому сегодня в поисках ответа на важный вопрос им достаточно будет просто порыться в памяти – наверняка что-то подобное уже происходило с их бабушками-прабабушками, а представителям знака останется только примерить ту ситуацию на себя применительно к нынешним реалиям. 

Львам (23.07 – 21.08), которые уверены, что знают все и обо всем лучше других, сегодня желательно поумерить гордыню и, оказавшись в труднопроходимой жизненной ситуации, спросить совета у кого-то из своих родственников – причем, чем старше будет этот человек, тем лучше. К его ценным рекомендациям необходимо не только прислушаться, но и непременно последовать им. 

Дотошные Девы (22.08 – 23.09), которые знают историю своих предков в деталях и, как правило, очень ею гордятся, звезды советуют полистать семейные альбомы и перебрать ценные вещицы, которые достались им по наследству. Возможно, энергетика этих фотографий и предметов поможет представителям знака найти решение вопроса, который и поставил их в тупик. 

Читайте также: 

Улитки и их икра - харьковчане открыли необычный бизнес

Улитки и их икра - харьковчане открыли необычный бизнес

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
141
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация