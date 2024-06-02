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Три знака Зодиака, которым необходимо опасаться негативным сторонам своего характера

Три знака Зодиака, которым необходимо опасаться негативным сторонам своего характера

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Не самый легкий день лунного гороскопа, когда человеком овладевают низменные качества характера – злоба, зависть, ненависть, жестокость, высокомерие. Их проявление можно минимизировать, а при желании и вовсе избежать, но для этого придется проявить волю и характер. 

Сегодня, 2 июня, негативные качества натуры могут овладеть представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно опасаться таких сторон своего характера. 

Телец 

Тельцам свойственна вспыльчивость, которую им в любое другое время удается тщательно скрывать, но в такой день, как этот, они могут не сдержать себя, в результате злоба вырвется наружу. Что они могут натворить в таком состоянии, неизвестно, так что лучше не рисковать. 

Близнецы

Близнецы часто рассказывают о том, как им завидуют другие, умалчивая о том, что это качество свойственно и им самим. Сегодня они вполне могут переборщить с проявлениями своей зависти по отношению к близкому человеку – например, подруге, что приведет к серьезной ссоре. 

Лев

Львы высокомерны по натуре, но, к счастью, демонстрируют это свое качество не всегда. Сегодня соответствующие условия могут сложиться, если кто-то из окружающих усомнится в превосходстве представителей знака – сцену они могут устроить отвратительную. 

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