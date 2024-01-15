Три знака Зодиака, которым необходимо переходить от слов к действиям

Нынешний день, по мнению астрологов, максимально благоприятен для новых начинаний и революционных перемен. Для того чтобы они стали успешными, необходимо перейти от слов и намерений к действиям – никто за нас ничего не сделает.

Сегодня приступать к новым начинаниям необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важной перейти от слов к делу.

Близнецы

Близнецы, которые очень любят говорить и не очень любят действовать, часто затягивают с решительным шагом, сделать который требуют от них обстоятельства. Чаще всего они надеются на то, что все произойдет как будто бы само собой – без их непосредственного участия, но сегодня у них этот номер не пройдет – они окажутся ни с чем.

Весы

Весам всегда очень трудно перейти к решительным действиям – из-за постоянных колебаний они никак не могут сделать первый шаг. Но сегодня, затянув с окончательным решением, они могут упустить важный шанс, который – с большой долей вероятности – перехватят их ближайшие коллеги-конкуренты.

Стрелец

Стрельцов трудно обвинить в бездействии – как правило, они сначала делают, а уж потом говорят и думают, что становится причиной ошибок и поражений. Но сегодня все может произойти с точностью до наоборот: действие, которые необходимо совершить, вполне может стать жертвой красноречия представителей знака.

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