Три знака Зодиака, которым необходимо приступать к реализации важного проекта

Самый сильный с энергетической точки зрения день лунного календаря, является одновременно и сложным, и удачным. Сложность этого времени состоит в необходимости быть строгим и требовательным к самим себе, а также соблюдать дисциплину во всех сферах жизни. Удачливая составляющая дня заключается в успешности любого начатого предприятия.

Сегодня, 29 мая, приступать к проектам любой сложности можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них можно браться за реализацию самых важных из них.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам нужно будет преодолеть свойственную им лень и сделать хотя бы первый шаг по направлению к поставленной цели, потом уж их будет и не остановить – они разовьют такую скорость, что и более легкие на подъем представители Зодиака не смогут за ними угнаться. Главное, в процессе бурной деятельности не пропустить важные моменты, от которых зависит исход всего предприятия.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам свойственна боязливость, которая касается всех сфер жизни, но профессиональной – особенно: как правило, им бывает необходимо настроиться на выполнение важной задачи – с места в карьер у них действовать вряд ли получится. Но сегодня они почувствуют такой прилив сил, что в предварительной подготовке необходимости не возникнет. Поэтому останется только действовать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов трудно обвинить в нерешительности – как правило, они действуют легко, не подумав и быстро – даже слишком быстро. Но в данный момент времени перед представителями знака стоит задача, перед которой они, несмотря на свойственное им самомнение, никак не могут приступит. Звезды советуют им сделать это сегодня – как будто бы шагнуть в холодную воду, задержав перед этим дыхание.

Читайте также: