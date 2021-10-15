Три знака Зодиака, которым необходимо провести день с семьей

Астрологи справедливо считают нынешнее лунные сутки днем семьи, поэтому рекомендуют провести его с близкими людьми, благо, выходной день этому поспособствует. Можно – если, конечно, позволит погода – отправиться в лес или ближайший парк, пригласить гостей на шашлыки, устроить праздничный ужин и даже отправиться в поездку, посетив один из небольших близлежащих городов с богатой историей.

Сегодня, 15 октября, провести день с семьей рекомендуется всем знакам Зодиака, но для трех из них общение с близкими людьми – насущная необходимость.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые в последнее время много внимания уделяли работе и очень мало – своей семье, пришло время исправлять ситуацию, а то как бы невзначай до расставания не дошло. Лучше всего сегодня устроить большой семейный ужин – как для своей семьи, так и для ближайших родственников. Причем главным фактором тут будет не богатство накрытого стола, а душевная атмосфера, которая за ним воцарится.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам необходимо выбраться на свежий воздух – в последнее время они изрядно засиделись в городе, да и гиподинамия дает о себе знать. Конечно, лучше всего отправиться в пригород, но, если такой возможности не будет, можно обойтись ближайшим сквером или парком: погулять там, пошуршать листвой, устроить пикник на траве, поиграть в спортивные игры с мячом. Даже после непродолжительной прогулки, представители знака вернутся домой с прекрасным настроением.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам звезды настоятельно рекомендуют отправиться в непродолжительную поездку в один из областных городов – желательно тот, который может похвастаться богатой историей, о которой можно узнать в музеях и храмах. Узнать о том, какие именно локации необходимо посетить, можно заранее, а также, изучив интернет-сайты, разработать план экскурсий. Поскольку представители знака тонко чувствуют красоту и искусство, домой они вернутся с массой новых впечатлений.

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