Три знака Зодиака, которым необходимо провести день в хорошем настроении 

День чистой и светлой энергетики, которую нельзя нарушать резкими движениями и грубыми словами. Даже негативные помыслы могут нанести непоправимый вред окружающему пространству, поэтому от них – и связанного с ними раздражения, гнева и недоброжелательства по отношению к окружающим – необходимо отказаться.

Сегодня, 22 ноября, впадать в пессимизм не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них просто необходимо провести день в хорошем настроении.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы больше других знаков страдают от угнетенного состояния духа, которое зачастую подталкивает их к соответствующим поступкам – ссорам, конфликтам и даже скандалам. Причем – опять-таки в отличие от других представителей Зодиака – они редко испытывают раскаяние за сказанное и сделанное, поэтому им доводить себя до пессимизма особенно не рекомендуется.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – представители одного из самых слезливых знаков во всем Зодиаке, в этом смысле их можно сравнить только с вечно плачущим Пьеро. Ну а поскольку они живут не в вакууме, от их плохо настроения часто страдают окружающие люди – особенно родные и близкие. Сегодня как раз такой день, когда пессимизм представителей знака может нанести им серьезный моральный вред.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы мало с кем могут сравниться в своем умении впадать в отчаяние – можно сказать, что это их перманентное состояние духа. А уж каких дел они в таком состоянии могут натворить, известно всем – как говорится, мало не покажется. Поэтому представителям этого – прямо скажем, непростого – знака важно поддерживать хорошее настроение всегда, а в такой день, как сегодня, – особенно.

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