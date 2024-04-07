Три знака Зодиака, которым необходимо прожить день в приподнятом настроении

День глобальной – всемирной – гармонии, которую нельзя нарушать ничем: ни словом, ни делом, ни даже мыслями – все они должны быть позитивными, допускать негатива нельзя ни на каком уровне. Лучше всего этот день, символом которого является Солнце, провести в приподнятом настроении.

Сегодня, 7 апреля, избегать негатива в любом его виде необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо провести день в приподнятом настроении.

Овен

Овен – один из самых радостных знаков Зодиака, поэтому приподнятое настроение сегодня – впрочем, как и всегда – особой сложности для них не составит. Главное – не "съезжать" с позитивной волны, даже если кто-то из окружающих активно этому поспособствует.

Весы

Весы, которые, колеблясь из стороны в сторону, никак не могут определиться с тем, хорошо им или плохо, получат такой повод для радости, который не оставит им ни малейших сомнений в том, что нынешний день – один из самых счастливых и удачных дней в их жизни.

Скорпион

Скорпионы, как правило, смотрят на жизнь мрачно, даже в хорошем выискивая плохое. Но сегодня жизнь поставит их в благополучную ситуацию, которая не сможет их не порадовать. Главное, не делать вид, что они не замечают, что у них все хорошо, и порадоваться от души.

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