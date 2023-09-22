Три знака Зодиака, которым необходимо расставить точки над "и" в отношениях с людьми

День, когда нужно анализировать свои поступки и, если были сделаны ошибки, честно их признать: это пойдет на пользу, прежде всего, самому человеку – больше подобных промахов он в таком случае больше не повторит. Также в это время желательно расставить точки над «и» в зависших отношениях с людьми – они должны получить какое-то развитие.

Сегодня, 22 сентября, расставить точки над «и» в отношениях с людьми необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них их урегулирование – как в положительную, так и в отрицательную сторону – станет особенно важным.

Близнецы

Близнецы давно колеблются в своем отношении с близким им человеком – они никак не могут решить, продолжать им эту связь или завершить ее. Сегодня создадутся благоприятные условия для того, чтобы – наконец-то! – убедиться в том, что никто лучше любимого человека не станет заботиться о представителях этого – требовательного и придирчивого – знака.

Рак

Ракам, которые очень привязываются, а потому держатся за отношения, что называется, до последнего, время от времени приходится делать выбор – как в пользу их продолжения, так и против него. Сегодня, скорее всего, придется пожертвовать старыми дружескими отношениями, поскольку они перестали отвечать своему изначальному предназначению.

Стрелец

Стрельцы любят рубить с плеча: они расстаются с людьми легко и без сомнений, хотя впоследствии часто об этом жалеют. Чтобы подобного не произошло и на этот раз, звезды рекомендуют им хорошо подумать над тем, как в дальнейшем будут развиваться их отношения с близким человеком. Расставить точки над «и» – значит не решительно бросить человека, а внести ясность в роман с ним.

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