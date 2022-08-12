Три знака Зодиака, которым необходимо сегодня побывать на природе

Девиз этого дня – отдых и медитация, его энергетика слаба, поэтому активные действия не приветствуются. Время благоприятно для восстановления сил, которые уже завтра понадобятся для важных дел, а пополнить их запас можно, общаясь с друзьями и природой, читая, слушая музыку и просто отдыхая, причем чем пассивнее окажется релакс, тем лучше.

Сегодня, 12 августа, побывать на природе звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое времяпрепровождение особенно важно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам необязательно ездить за город или отправляться в путешествие – им достаточно побывать в ближайшем парке. Облагороженная – или, если хотите, огламуренная – природа – именно то, что нужно представителям этого знака. Они получают удовольствие не столько от зелени и цветов, сколько от выпрямленных до сантиметра дорожек и идеально подстриженных кустов и газонов – а что еще нужно им для полного счастья?

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые любят природу во всей ее первозданности, для отдыха и релакса прекрасно подойдут места с живописными пейзажами – лесная поляна, излучина реки, роща, пахнущая травами степь. Ну а если поблизости отыщутся еще какие-нибудь исторические развалины, восторгу представителей знака не будет предела – для того чтобы войти в умиротворенное состояние, им достаточно будет всего нескольких часов.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, как это следует из самого названия знака, для полноценного отдыха нужна вода – лучше всего море, но, поскольку в нынешних реалиях с ним могут возникнуть проблемы, подойдет любой водный объект – река, озеро, пруд. Главное для представителей знака – исходящая от воды прохлада, свежесть и плеск волн: под такое "сопровождение" они могут провести целый день.

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