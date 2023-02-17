Три знака Зодиака, которым необходимо завершить начатые ранее дела

Нынешний лунный день считается самым удачным для начала работы над проектами любой сложности – многие из важных вопросов решатся как будто бы сами собой, по мановению волшебной палочки. Правда, касается это только тех из нас, кто успел завершить начатые ранее дела, поставив в них твердую и окончательную точку, в противном случае они будут тормозить движение вперед.

Сегодня, 17 февраля, завершить начатые ранее дела необходимо представителям всех знаков Зодиака, но три из них без этого не смогут приступить к работе над новыми.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, в отличие от других представителей Зодиака, крайне дисциплинированы и никогда не приступают к реализации новых проектов, не завершив старые. Но сегодня, вполне возможно, по причине усталости часть работы останется незавершенной. В этой ситуации важно не впадать в панику и отчаяние, а спокойно и методично завершить начатое, тем более что работы осталось не так уж много.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, которые – подобно представителям других огненных знаков – быстро загораются и также быстро остывают по отношению к проектам, которые им не удается одолеть с налета. Но сегодня им придется проявить дисциплинированность и сначала довести до ума все, что было начато ранее, а уж потом браться за новые – более интересные – дела.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям завершать ранее начатые дела мешает свойственная им от природы безалаберность, от которой они не могут – да и не хотят – избавляться. Преодолеть ее поможет заранее составленный план, которого нужно тщательно придерживаться, выполняя его по пунктам, не перескакивая при этом вперед и не отступая назад. Результат, которого удастся добиться, приятно удивит представителей знака.

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