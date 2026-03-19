Три знака Зодиака, которым нежелательно общаться с незнакомыми людьми

Но есть у него обратная — негативная — сторона: мы станем чересчур легковерными, а в желающих обмануть нас недостатка наблюдаться не будет, поэтому очень важно соблюдать осторожность в общении.

Сегодня, 29 марта, желающих обмануть или ввести в заблуждение найдутся для всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми.

Овен

Овны вообще плохо разбираются в людях, поскольку жалеют времени на то, чтобы повнимательнее к ним присмотреться, сегодня же их безалаберность в этом смысле увеличится в разы. Им так захочется как можно быстрее помочь нуждаемся человеку, что они даже не заметят, что их обманывают.

Близнецы

Близнецы, как самый общительный знак зодиакального круга, готовы разговаривать бесконечно, при этом им совершенно безразлично, знают они своего собеседника десять лет или десять минут. Именно на этой страсти их могут и подловить, выпытав все, о чем бы они предпочли умолчать.

Водолей

Водолеи падки на лесть, особенно если речь идет об их творчестве. В таком случае достаточно пары комплиментов, чтобы представители знака стали наивными и доверчивыми, как дети. Они и сами не заметят, как скажут — или сделают — все, что потребуется от них непорядочным людям.

