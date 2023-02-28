Три знака Зодиака, которым нежелательно слушать слухи и сплетни

Желательно отказаться от общения с людьми, которые настроены по отношению к нам недоброжелательно, даже если они входят в ближайший круг как родственники или коллеги. Вообще, необходимо минимизировать присутствие в своей жизни любого внешнего зла, будь то новости из любых видов СМИ, сплетни и слухи, которые передают знакомые и незнакомые люди.

Сегодня, 28 февраля, слушать слухи и сплетни нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут стать по-настоящему токсичными.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как самый мнительный и впечатлительный знак Зодиака, близко к сердцу принимают любые слухи, какими бы абсурдными они ни были. Вот и сегодня их могут взволновать чьи-то слова – как о них самих, так и о ком-то из их близких или знакомых, что не только испортит настроение представителям знака, но и лишит их сил, необходимых для полноценной жизни и работы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам особенно опасно передавать какие-то слухи и сплетни, поскольку, в отличие от других знаков, они часто принимают их как руководство к действию. К тому же они сначала делают, а потом думают, можно предположить, что они в состоянии натворить дел, о которых впоследствии пожалеют: например, не разобравшись, что к чему, могут разругаться с теми, кто ни в чем перед ними не виноват.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи обладают мощной фантазией, которая позволяет им не только талантливо креативить во всех сферах жизни и деятельности, но и переворачивать все с ног на голову. Услышав сплетню или слух, они так "переработают" содержавшуюся в них, пусть и сомнительную, информацию, что она коренным образом будет отличаться от первоисточника, нажив себе – в придачу к уже имеющимся – еще парочку врагов.

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