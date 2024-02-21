Три знака Зодиака, которым ни в коем случае нельзя рыть другому яму

Нынешние лунные сутки с полным правом можно назвать временем бумеранга, когда все наши посылы в окружающее пространство будут отзеркаливаться быстро и симметрично. Поэтому необходимо тщательно продумывать каждое слово и действие, особенно если их цель – нанести кому-то вред.

Сегодня, 21 февраля, рыть яму даже самому злостному врагу не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них замышлять что-нибудь недоброе особенно опасно.

Дева

Девы, надо отдать им должное, не только любят, но и умеют "рыть другим ямы" – кажется, представители знака с рождения обладают этим искусством. Но сегодня что-то может пойти не так, и они, как принято говорить в таких случаях, сами в нее попадут – станут жертвой собственных недобрых намерений.

Стрелец

Стрельцы слишком прямолинейны и чистосердечны, чтобы делать кому-то гадости. Даже очень сильно обидевшись, они, скорее всего довольно быстро остынут, да и тратить силы и время на козе им просто лень, так что рыть кому бы то ни было яму они точно не будут – противники могут их не опасаться.

Рыбы

Рыбам сегодня особенно нежелательно вынашивать недобрые планы в отношении кого бы то ни было, поскольку результат, мягко говоря, вызовет у них недоумение. Скорее всего, все их старания приведут к прямо противоположному эффекту – "противник" сможет получить выгоду от "вырытой ему ямы".

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