Три знака Зодиака, которым ни в коему случае нельзя упустить судьбоносный шанс

День, когда приветствуется любое активное действие, которое обязательно будет вознаграждено, не зря его символом является кабан, роющий землю, чтобы найти приз – трюфель. Можно также получить судьбоносный шанс, который ни в коем случае нельзя упустить – он может стать началом счастливой жизненной полосы.
Сегодня, 18 октября, шанс изменить свою жизнь к лучшему получат все знаки зодиакального круга без исключения, но трем из повезет больше, чем другим,
Лев
Львам, которые обожают быть в центре внимания, на этот раз рекомендуется максимально слиться с окружающей средой – точнее, с коллективом, в котором они работают. Как ни странно, но именно несвойственная им скромность привлечет к ним внимание высокого начальства, которое заинтересуется ими и даст весьма перспективное задание.
Скорпион
Скорпионы – разумеется, те, кто пока не может похвастаться счастливым семейным положением - могут встретить человека, которого со временем захотят назвать своей второй половинкой. Главное, не упустить шанс на личное счастье, поскольку новый знакомый будет мало походить на образ, созданный в мечтах.
Стрелец
Стрельцам, которые давно не получали от жизни денежных подарков, наконец-то повезет: они могут заключить выгодный контракт, выполнив условия которого, прилично заработают. Правда, выплата произойдет не так быстро, как того бы хотелось представителям знака, но его представители готовы подождать.
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