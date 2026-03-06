Три знака Зодиака, которым нужно быть готовыми к тому, что окружающие снимут с себя маски

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 6 марта, неприятных сюрпризов от окружающих могут ожидать представители всех знаков Зодиака, но три из них, образно говоря, увидят, как те неожиданно снимут с себя маски, которые привыкли носить.

Телец

Тельцам лень выяснять причины, по которым другие люди поступают так или иначе — они просто принимают их поведение как должное. Тем обиднее им понимать, что те, кто находится рядом, далеко не так доброжелательны, как им казалось — такое открытие может ждать их сегодня.

Лев

Львам свойственно преувеличивать достоинства окружающих, особенно если их связывают с ними близкие отношения. Тем неприятнее им будет в этот день узнать, что любимый человек относится к ним совсем не так нежно, как они привыкли думать.

Реклама

Стрелец

Стрельцы верят, что их окружают только хорошие люди, пока последние не докажут им обратное. Особенно тяжело представители знака переживают лицемерие родных им людей — именно такой случай может произойти сегодня, когда кто-то покажет им свое истинное лицо.

Читайте также: