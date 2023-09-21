Три знака Зодиака, которым нужно быть осторожными со своими желаниями

Нынешний день можно назвать в своем роде волшебным: желания, стоит произнести из вслух, сбываются практически моментально. Именно поэтому очень важно проявлять осторожность, иначе велик риск получить совсем не то, что хочется.

Сегодня, 21 сентября, продумывать свои желания необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно быть особенно осторожными в этом отношении.

Лев

Львы, как правило, легко получают все, что хотят, не загадывая желаний, но сегодня они могут получить то, что хотят, «бросив» в пространство нужную фразу. Главное в таком случае – правильно сформулировать «запрос» для Вселенной, чтобы не получить еще раз что-то такое, чего у представителей знака и без того достаточно.

Дева

Девам необходимо помнить, что формулировка их желания не должна содержать негатива по отношению к другим людям – образно говоря, чтобы получить что-то хорошее для себя, нельзя «отбирать» это у кого-то другого. Нужно постараться сделать так, чтобы желания представителей знака не наносили вреда никому из окружающих.

Водолей

Водолеям важно помнить о том, что любое лишнее слово может увести их в сторону от их желания – причем, в этом смысле важно не только каждое слово, но и каждая буква. Чтобы, как поется в старой песне, вместо грозы не получить козу, нужно максимально точно и корректно формулировать свое желания, учитывая все детали.

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