Три знака Зодиака, которым нужно держать под контролем свое поведение

Нынешний день, как определяли его еще астрологи древности, создан для веселья: в античные времена на такое время назначали вакханалии, в период средневековья – карнавалы. В наши дни такие мероприятия, как минимум, неэтичны, но это не значит, что нужно грустить и печалиться – считается, что звезды не прощают уныния. Тем не менее, в такие дни необходимо следить за своим поведением и воздерживаться от вредных привычек, в противном случае может пострадать репутация.

Сегодня, 2 августа, соблюдать осторожность в общении с окружающими людьми необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно держать под контролем свое поведение.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, как самый эмоциональный знак зодиакального круга, время от времени теряют контроль над своим поведением, о чем впоследствии горько сожалеют – оно наносит серьезный ущерб их репутации. Правда, как правило, это ничему не учит представителей знака – в очередной раз они снова наступают на те же грабли. Что до сегодняшнего дня, то у них есть все возможности для того, чтобы сдержаться – стоит ими воспользоваться.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые, войдя в раж, часто теряют контроль над своим поведением, сегодня необходимо помнить о том, что за ними внимательно наблюдают окружающие – в том числе, и недоброжелательно настроенные – люди: не стоит давать им повод для радости и обсуждения поведения представителей знака. Сдержавшись, они расстроят тех, кто уже приготовился дать негативную оценку их поведению, а это хорошо уже само по себе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, как правило, закрытые – образно говоря, «застегнутые на все пуговицы» – люди, которые не позволяют себе эмоциональных всплесков. Правда, существует один фактор, который может сделать их раскованными и раскрепощенными – это алкоголь. Даже небольшая его доза может привести к тому, что их поведение изменится самым неожиданным образом. Именно поэтому сегодня звезды рекомендует представителям знака не пить совсем или – хотя бы – делать это в одиночестве, так никто не сможет их осудить.

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