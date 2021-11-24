Три знака Зодиака, которым нужно идти к цели, не замечая препятствий 

Революционный – во всех отношениях – день, когда можно менять свою личную и профессиональную жизнь, беря за основу самые смелые и радикальные идеи. Единственное условие успеха: поставив перед собой цель, идти к ней, не замечая препятствий и не сомневаясь в своих силах. Любое промедление на этом пути чревато потерей темпа и, как следствие, тем, что к финишу первыми придут конкуренты.

Сегодня, 24 ноября, продвигаться к цели, не замечая препятствий, рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно особенно прислушаться к этому совету.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам сегодня необходимо отказаться от своей излюбленной тактики, когда они долго примериваются и раскачиваются, а действовать, что называется, с места в карьер. Так они не успеют опомниться и сделают все быстро и правильно, в противном случае представители знака рискуют думать над каждым своим действием. На их продвижении к цели такая "тактика" скажется самым неблагоприятным образом – они просто не успеют ее достичь.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки склонны к сомнениям и рефлексии: они не из тех, кто идет напролом, предпочитая продвигаться к своей цели постепенно, колеблясь и меняя тактику. Поэтому следовать рекомендациям звезд в этот день им будет непросто, но необходимо, если, конечно, они хотят добиться своего. Представителям знака придется выйти из зоны комфорта и начать действовать довольно резко и напористо, что совсем непросто, но и результат будет того стоить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам не привыкать штурмовать самые высокие – во всех отношениях – цели: они любят и умеют это делать, и могут снести любую сцену, которая в недобрый для себя час вырастет у них на пути. Правда, представители знака далеко не всегда правильно определяют свою цель – ошибаясь в ней, они, увы, зря тратят время и силы, поэтому сегодня для них крайне важно – в соответствии с известной пословицей – несколько раз отмерить и только потом – "резать".

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