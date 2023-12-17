Три знака Зодиака, которым нужно контролировать не только слова, но и мысли

День, когда закладывается программа кармических долгов: за любое действие, слово и даже мысль рано или поздно придется отвечать, поэтому нельзя допускать неосторожных поступков и высказываний. Все, что человек не сможет взять под контроль, со временем обернется против него.

Сегодня, 17 декабря, контролировать свои поступки, слова и мысли необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая осмотрительность особенно важна.

Дева

Девы часто бывают резки в высказываниях, особенно если собеседник имеет наглость спорить с ними. В таком случае они могут сказать нечто такое, что со временем вызовет у них сожаления – увы, запоздалые. Сегодня представителям знака желательно проявить сдержанность в высказываниях, за что впоследствии они скажут себе спасибо.

Стрелец

Стрельцы – знак добродушный, но скорый в высказываниях, о которых его представители впоследствии думают: "И как это меня угораздило?!" Сегодня, чтобы – как минимум – не попасть в неудобное положение, а – как максимум – не поставить себе "минус" в карму, им лучше помолчать – разумеется, насколько это возможно для таких говорливых людей.

Рыбы

Рыбы в запале ссоры вполне могут сказать нечто такое, что при ближайшем рассмотрении вполне может сойти за проклятие. Причем сами они, как правило, не придают особого значения своим словам – напротив, им кажется, что они очень удачно дали отпор сопернику. Сегодня лучше воздержаться от таких выпадов, если, конечно, представили знака не хотят получить кармический долг.

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