Три знака Зодиака, которым нужно опасаться плохих поступков

День гармоничной лунной энергии, которая благоприятно скажется прежде всего на внутреннем мире человека – он будет находиться в равновесии. Ни в коем случае нельзя желать кому-нибудь зла: оно очень быстро осуществится и еще быстрее вернется обратно.

Сегодня, 30 октября, впрочем, как и в любое другое время, совершать плохие поступки не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они будут особенно опасными.

Овен

Овны, как правило, совершают некрасивые поступки под влиянием эмоций, не думая ни о том, какими будут последствия их поступка, ни о том, как он в результате отразится на них самих. Поэтому сегодня – впрочем, как и всегда – им важно следить за своими – особенно негативными – эмоциями.

Телец

Тельцы злопамятны как слоны: нужно чтобы прошло время, прежде чем они успокоятся. А до тех пор они могут натворить многого, поэтому самое важное для представителей этого знака – не спешить с активными действиями, которые, достигнув обидчика, обернутся против них самих

Дева

Девы чрезвычайно обидчивы: если они сочтут, что кто-то их оскорбил, вполне могут отомстить. Правда, впоследствии они начинают мучиться угрызениями совести, что, мягко говоря, негативно сказывается на их моральном состоянии, которое в такие дни и так оставляет желать лучше.

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