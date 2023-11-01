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Три знака Зодиака, которым нужно освободить дом от негативных энергий

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым нужно освободить дом от негативных энергий

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День несет негатив во все сферы жизни, но это не значит, что с ним невозможно бороться. Звезды рекомендуют начинать противостояние со злом с собственного дома, поскольку именно здесь его силы мешают нашему продвижению в самых разных направлениях – от работы и карьеры до личной жизни. 

Сегодня, 1 ноября, бороться с негативом нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно освободить от него собственный дом. 

Рак 

Ракам рекомендуется сделать то, чем они и без лишних напоминаний и понуканий занимаются с удовольствием: выдраить свою квартиру до блеска. Конечно, вряд ли они отыщут в своем жилище хоть один пыльный уголок, но лишний раз все протереть для них труда не составит, а негативная энергия уступит место позитивной. 

Дева 

Девам, которые обожают уборку и проводят ее как по любому поводу, так и без повода, необходимо не только натереть до блеска все поверхности, но и провести ревизию в шкафах. Зачастую у них там хранятся вещи, которые давным-давно никто не носит, в то время как они мешают продвижению живительной энергии – нужно безжалостно их выбросить. 

Стрелец 

Стрельцы – и они знают за собой этот грех – не являются фанатами уборки, из-за чего часто страдают, потому что не могут вовремя найти нужную им вещь. Да и дела у них стопорятся, поскольку энергия не может циркулировать по помещению, так что представителям знака необходимо усилием воли привести дом в порядок. 

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Дата публикации
Просмотры
25к
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