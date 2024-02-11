Три знака Зодиака, которым нужно правильно расшифровать свой сон

День, несмотря на то, что он является выходным, лучше провести в одиночестве – встречи с друзьями и родственниками ни пользы, ни приятных эмоций не принесет. Также очень важно обращать внимание на знаки, которые будут попадаться на каждом шагу, и сны – с их помощью до человека попытается достучаться его подсознание.

Сегодня, 11 февраля, пророческие сны могут присниться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно будет правильно их истолковать.

Рак

Раки, как правило, не оставляют без внимания никакие сновидения, поэтому знают о зашифрованных в них смыслах все. Однако расшифровка сновидений этой ночи потребует усилий даже от них: все окажется далеко не так прямолинейно, как может показаться на первый взгляд, так что придется поломать голову.

Скорпион

Скорпионы с любой мистикой на «ты», поэтому расшифровка снов для них, как правило, особой сложности не представляет, но сегодняшний сон даже их поставит в тупик. Имеющихся у них знаний о знаках и символах будет недостаточно, поэтому не только можно, но и нужно обратиться к людям, которые знать больше.

Козерог

Козероги редко обращают внимание на сны, считая их пустой тратой времени. Но сон нынешней ночи окажется настолько ярким и необычным, что – неожиданно для самих представителей знака – заинтересует их. Чтобы его расшифровать, они обратятся к соответствующей литератур и откроют для себя много интересного.

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