Три знака Зодиака, которым нужно прислушиваться к советам близких людей

Нынешний день благоприятен для любых дел, но – с одним условием: приступать к их реализации необходимо в послеобеденное время – с утра мы будем слишком эмоциональны и нервозны, чтобы решить важный вопрос любого свойства. Также в это время необходимо быть внимательными к своим близким, прислушиваясь к их словам и следуя им.

Сегодня, 6 мая, проявлять внимание к близким людям необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно прислушаться к их советам.

Близнецы

Близнецы – в силу присущего им легкомыслия – не прислушиваются к чужим советам, но сегодня другого выхода у них не будет – в противном случае им не удастся найти правильный выход из сложившейся ситуации. Особенно важные подсказки дадут близкие и любимые люди.

Лев

Львы редко признают какие-либо авторитеты, и особенно это касается близких людей, у которых в их жизни имеется, как правило, исключительно совещательный голос. Но сегодня никто, кроме них, не даст представителям знака дельного и действительно полезного совета.

Дева

Девы редко слушают чьи-то советы, поскольку уверены, что знают все лучше всех. Тем не менее в этот день они окажутся в ситуации, из которой вряд ли смогут выбраться без посторонней помощи. Лучше всего с этим справится близкий человек – стоит к нему прислушаться.

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