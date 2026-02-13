Три знака Зодиака, которым нужно продумывать свои траты

Гороскоп / © Credits

Реклама

Он также опасен пустыми тратами, которые возможны у всех — даже самых практичных и расчетливых — людей, поэтому очень важно проявлять осторожность.

Сегодня, 13 февраля, бесполезные, но дорогостоящие покупки могут совершить представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно продумывать все свои траты.

Близнецы

Близнецы очень не любят ограничивать себя в тратах, особенно если это касается пополнения их гардероба — надо признать, что они готовы на любые жертвы, чтобы приобрести новое пальто или туфли, но сегодня им придется отказаться от покупок, иначе они проделают дыру в бюджете.

Реклама

Весы

Весам, которым захочется приобрести очередную интерьерную безделушку, желательно несколько раз подумать, действительно ли эта вещь им жизненно необходимо или они просто хотят поставить очередную «галочку» в списке своих покупок — в таком случае от этой идеи лучше отказаться.

Водолей

Водолеи — не самый практичный знак Зодиака, они часто тратят все, что скопилось у них на карточке, а потом не знают, как дожить до очередной зарплаты. Сегодня желание купить всего и побольше приведет именно к такому — плачевному — результату, поэтому лучше свои средства поберечь.

Читайте также: