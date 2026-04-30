Три знака, Зодиака которым нужно расставить точки над «и» в отношениях с близким человеком

Наше решение, каким бы оно ни было — захотим мы остаться с ним или нет — в результате приведет к позитивным жизненным переменам, поэтому его в любом случае необходимо принять.

Сегодня, 30 апреля, расставить точки над «и» в отношениях с близким человеком придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них стоит решить, продолжать отношения с ним или нет.

Лев

Львам вынуждены будут выяснять отношения с близкими людьми, которые разозлятся на них так, что готовы будут довести дело до расставания. В итоге, предстаивтелям знака придется принять непростое — и окончательное — решение, что окажется не такой уж простой задачей.

Дева

Девы упрямо будут отстаивать свое мнение до последнего, даже тогда, когда поймут, что неправы, из-за чего решат раз и навсегда рассориться с любимым человеком. Конфликт, к которому это приведет, буде настолько серьезным, что на повестке дня окажется вопрос о расставании.

Скорпион

Скорпионам, которые любят спорить, сегодня лучше отказаться от этой привычки. Близкий человек, в конфликт с которыми они вступят, вполне может решить, что с него довольно, и заявить о разрыве — представителям знака придется приложить максимум усилий, чтобы с ним помириться.

