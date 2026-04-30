- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1448
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака, Зодиака которым нужно расставить точки над «и» в отношениях с близким человеком
День переломного момента в отношениях с близким человеком, когда в них можно и нужно расставить все точки над «и».
Наше решение, каким бы оно ни было — захотим мы остаться с ним или нет — в результате приведет к позитивным жизненным переменам, поэтому его в любом случае необходимо принять.
Сегодня, 30 апреля, расставить точки над «и» в отношениях с близким человеком придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них стоит решить, продолжать отношения с ним или нет.
Лев
Львам вынуждены будут выяснять отношения с близкими людьми, которые разозлятся на них так, что готовы будут довести дело до расставания. В итоге, предстаивтелям знака придется принять непростое — и окончательное — решение, что окажется не такой уж простой задачей.
Дева
Девы упрямо будут отстаивать свое мнение до последнего, даже тогда, когда поймут, что неправы, из-за чего решат раз и навсегда рассориться с любимым человеком. Конфликт, к которому это приведет, буде настолько серьезным, что на повестке дня окажется вопрос о расставании.
Скорпион
Скорпионам, которые любят спорить, сегодня лучше отказаться от этой привычки. Близкий человек, в конфликт с которыми они вступят, вполне может решить, что с него довольно, и заявить о разрыве — представителям знака придется приложить максимум усилий, чтобы с ним помириться.
Читайте также:
Полнолуние в Скорпионе 1 мая 2026 года: что нас ждет в это время
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Как Уран и Юпитер повлияют на события в Украине в мае-июле 2026 года
Солнце в Тельце 20 апреля — 20 мая 2026 года: что нас ждет в это время