Три знака Зодиака, которым нужно сделать шаг навстречу любимому человеку

День, когда необходимо постепенно переходить от слов к делу – движение к поставленной цели не должно быть резким, но и медлить не стоит, в противном случае удача –в данном случае, личная –в руки не дастся. Особенно важно сегодня активизировать личные отношения, которые в последнее время «застыли» на одной отметке и никуда не двигаются.

Сегодня, 2 ноября, активизировать личную жизнь необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сделать шаг навстречу любимому человеку.

Овен

Овнов не стоит уговаривать сделать первый шаг – они легко решаются на него, как будто бы прыгают с разбега в ледяную воду. Правда, на этот раз на них по какой-то причине напала нерешительность, которую им придется преодолеть, признавшись наконец в любви человеку, который им дорог.

Рак

Ракам, которым нужно начать двигаться в важном профессиональном – и особенно личном – направлении, приходится делать над собой определенные усилия. И сегодня – если, конечно, они не хотят, чтобы любовь их жизни не увели у них прямо из-под носа – им придется сделать шаг навстречу ему.

Стрелец

Стрельцы способны на резкий старт, и нынешний день не станет для них исключением. Тем не менее, сегодня звезды просят их убедиться в том, что цель – точнее, человек, которому они хотят признаться в своих чувствах действительно тот, ради кого стоит менять свою жизнь.

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