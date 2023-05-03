Три знака Зодиака, которым нужно семь раз отмерить и только потом "резать"

Мощные космические энергии дня могут подталкивать нас к серьезным и – зачастую – опрометчивым поступкам, о которых впоследствии придется пожалеть. Главная задача каждого из нас в это время – направить свои физические и моральные силы в мирное русло. Поэтому, прежде чем что-то сделать, необходимо сначала хорошо подумать и только потом действовать.

Сегодня, 3 мая, проявлять осмотрительность необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно, согласно народной мудрости, семь раз отмерить и только потом "резать".

Рак (22.06 – 22.07)

Раков, вопреки их миролюбивому характеру, будет тянуть на ссоры и скандалы с окружающими их людьми. Они и сами понимают, что до добра это их не доведет, но мощь космических энергий окажется сильнее, что, впрочем, не значит, что представители знака не смогут ей противостоять. Для этого им всего-то и нужно сначала хорошо подумать, а уж потом что-то говорить и уж тем более действовать.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды советуют соблюдать осторожность во всем, что касается работы над новым проектом: спешка, с которой они за них возьмутся, может привести к целому ряду ошибок, что, в свою очередь, позволит говорить о данном конкретном деле как о проваленном. Значит, необходимо, образно говоря, сбавить обороты и тщательно продумывать каждый свой шаг, после чего вполне можно действовать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют направлять свои силы не на работу над новыми проектами, а на доведение до ума старых, начатых ранее, но отложенных в долгий ящик. Но несмотря на то, что с ними все ясно и понятно, резких – необдуманных – шагов делать не следует, к хорошему результату они не приведут, так что представителям знака важно семь раз отмерить и только потом "резать".

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