Три знака Зодиака, которым нужно уделить внимание любимым людям

Благоприятный день, в течение которого можно – разумеется, при грамотной организации и правильной расстановке приоритетов – можно успешно выполнить многое из задуманного. Он также идеально подходит для примирения – или налаживания отношений – с людьми, с которыми поссорились в последнее время. Звезды считают, что лучше всего можно достичь этой цели, уделив им хотя немного времени.

Сегодня, 14 декабря, уделить внимание окружающим людям рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но три из них таким образом смогут вернуть расположение друзей и любимых.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые часто бывают сосредоточены исключительно на себе, необходимо вспомнить о том, что рядом с ними находятся и другие люди – коллеги, друзья, но прежде всего – семья. Конечно, в будний день они вряд ли смогут посвятить им целый день, но хотя бы вечер желательно провести вместе: приготовить ужин, выпить чаю, поделиться новостями. Такое времяпрепровождение поможет наладить отношения с самыми близкими людьми, которые в последнее время оставляют желать лучшего.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы как истинные ценители прекрасного – никто лучше представителей этого знака не разбираются в живописи, музыке и драматическом искусстве – могут с его помощью улучшить моральный климат в семье. Для этого достаточно пригласить своих домашних на выставку современного искусства или купить билеты на концерт симфонической музыки или в театр. Обстановка, сопутствующая такого рода мероприятиям настолько благоприятна, что обязательно отразится на отношениях с людьми, которые будут сопровождать представителей знака.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, которые одним словом легко портят отношения с окружающими их людьми, сегодня – впрочем, как и всегда – важно с большим вниманием относиться к тому, что они говорят. Ну а усилить эффект помогут подарки, которые звезды советуют им сегодня сделать близким людям. Конечно, до праздника еще больше двух недель, но почему бы не купить недорогие сувениры, но не первые попавшиеся под руку, а те, что учитывали бы интересы и симпатии каждого конкретного человека. Близкие люди обязательно оценят их в полном соответствии с мудростью о том, что дорог не подарок, а внимание.

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