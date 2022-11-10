Три знака Зодиака, которым нужно устраивать романтические свидания

День, когда в личной жизни все складывается максимально удачно: можно надеяться на давно ожидаемый звонок, признание в чувствах, приложение руки и сердца. Встреча с близким человеком принесет только приятные эмоции, поэтому нужно пользоваться благоприятными обстоятельствами и назначать на это время романтические встречи.

Сегодня, 10 ноября, увидеться с любимыми людьми необходимо представителем всех знаков Зодиака, но для трех из них романтические свидания окажутся особенно успешными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам – во всяком случае, тем из них, кто пока еще не устроил личную жизнь – звезды советуют отправляться на первое свидание с человеком, с которым они недавно познакомились. Возможно, он не во всех случаях окажется их второй половинкой, но такая вероятность достаточно велика. К тому же представители знака просто приятно проведут время, а это для них немаловажная деталь.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые, как им и положено, никак не могут определиться с тем, подходит им человек, с которым они встречаются, или нет, именно сегодня смогут определиться в этом вопросе. На свидании, которое намечено на сегодня, он, разоткровенничавшись, может открыться с неожиданной и, что очень важно, приятной стороны, так что представители знака ни на минуту не пожалеют, что согласились встретиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – особенно те из них, кто к вопросам семьи и брака относится серьезно и основательно – на нынешнем свидании получат не только порцию романтики, к которой они, впрочем, относятся равнодушно, но и нечто более существенное. Так, сегодня им вполне могут сделать предложение, от которого они не смогут – или не захотят – отказаться. А уж связывать им себя узами брака с данным человеком или не, решать только им.

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