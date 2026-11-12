Три знака Зодиака, которым нужно завершать начатые ранее дела

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Особенно сильным станет нежелание что-либо делать, но звезды не советуют бросать начатые ранее проекты на полпути, поскольку для их завершения осталось совсем немного времени.

Сегодня, 12 ноября, бросать начатые ранее дела не стоит предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них до их завершения останется сделать последний рывок.

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Овен

Овны часто теряют всякий интерес к делу, которое не приносит им мгновенных результатов. Вот и сегодня они, вполне возможно, захотят отказаться от проекта, которым занимались довольно долго, потому что он покажется им безуспешным. Звезды советуют им не торопиться: обидно будет уже завтра узнать, что до удачного завершения работы оставалось всего несколько шагов.

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Лев

Львам может показаться, что проект, которым они сейчас занимаются, откровенно скучен и неинтересен, а, значит, пришла пора с ним расстаться. Но такое решение в самом скором времени может стать причиной разочарования. Окажется, что он был звеном в цепочке целого ряда рабочих дел, и без него можно будет говорить о провале в их деятельности.

Козерог

Козероги всегда доводят начатое до конца, но сегодняшний день может стать для них исключением. Они решат, что проект, над которым работают в данный момент, был ошибочным, поэтому не стоит его продолжать. Несмотря на это, торопиться представителям знака не стоит: вполне возможно, что они поспешили с выводами и неверно оценили перспективы своей работы.

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