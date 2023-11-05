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Три знака Зодиака, которым обязательно нужно уделить время спорту

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым обязательно нужно уделить время спорту

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День мощной негативной энергетики, в течение которого ссоры и скандалы будут вспыхивать повсеместно, и далеко не всем удастся от них уклониться. Выплеснуть осложняющий жизнь негатив можно будет при помощи активных действий – прежде всего занятий спортом. 

Сегодня, 5 ноября, физическая активность показана представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них она особенно важна. 

Овен 

Овнам, как одному из самых "взрывоопасных" знаков Зодиака, всегда очень трудно удержаться в пределах приличий – их заносит в самые разные стороны, чему они и сами не рады. У представителей знака существуют много самых разных способов сдержать агрессию, но сегодня лучший из них – занятия спортом. 

Рак 

Ракам – в общем-то, мирному знаку – нечасто приходится бороться с собственной агрессией, чаще они отбиваются от чужой, но сегодняшний день станет исключением. Чтобы держать себя в руках, представителям знака рекомендуется заняться спортом – он позволят им успокоиться и взглянуть на мир с оптимизмом. 

Рыбы 

Для Рыб лучшее лекарство – занятия на тренажерах: в зале можно и людей посмотреть, и себя показать. Но если сегодня – по причине негативной энергетики дня – нет желания общаться с людьми, можно заняться спортом на свежем воздухе – во многих дворах школ и жилых домов сейчас есть свои тренажеры, причем в хорошем состоянии. 

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Дата публикации
Просмотры
437
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