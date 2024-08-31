Три знака Зодиака, которым обязательно нужно завершить начатое

День, несмотря на его выходной статус, нужно посвятить работе: особенно важно заняться решением незавершенных профессиональных – или хозяйственных – вопросов, которые остались нам в «наследство» от рабочей недели.
Сегодня, 31 августа, заниматься работой нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно завершить начатое.
Весы
Весы не допускают «зависания» своих дел – как рабочих, так и домашних, но сегодня для них важно справиться со всеми задачами, которые скопились за уходящую неделю, расставив, как говорят в таких случаях, все точки над «и», тогда завтрашний – воскресный – день они смогут посвятить отдыху.
Козерог
Козероги не терпят беспорядка и доводят до конца начатые дела, но на этот раз у них, видимо, что-то пойдет не так и часть работы останется незавершенной. Не стоит впадать по этому поводу в панику – достаточно собраться с силами и с блеском завершить начатое ранее.
Водолей
Водолеи часто бросают начатые дела по полпути, и нынешний день для них не станет исключением. Чтобы довести до ума начатые дела, им нужно составить подробный план работы и тщательно ему следовать – без четкой организации они вряд ли смогут достичь поставленной цели.
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