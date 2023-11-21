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Три знака Зодиака, которым окружающие сегодня могут строить козни

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым окружающие сегодня могут строить козни

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день является первым в списке демонических дней лунного календаря, который отличает темная и опасная энергетика. В такое время люди склонны проявлять не лучшие свои качества, одним из которых может стать непреодолимое желание причинить вред кому-то из окружающих. 

Сегодня, 21 ноября, окружающие могут строить козни представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно их опасаться. 

Рак 

Раки – не самый зловредный знак Зодиака, единственное, что им можно поставить в вину, – это излишнюю плаксивость, поэтому чей-то неблаговидный поступок, имеющий к ним непосредственное отношение, могут воспринять как трагедию. Не стоит этого дела – уже завтра они об этом и не вспомнят 

Стрелец 

Стрельцы часто страдают из-за своей открытости и бесхитростности: они не делают – во всяком случае, намеренно – гадостей окружающим, поэтому и от других их не ждут. Сегодня обезопасить себя от вредоносного влияния окружающих можно будет единственным способом: не верить никому – особенно незнакомым или недоброжелательно настроенным людям. 

Козерог 

Козерогов, которые всегда являются лучшими в работе, вполне могут подсидеть те, кто давно – и тщетно – мечтает занять их место. Избежать этого очень просто – достаточно делать то, с чем представители знака справляются лучше всего: усердно и добросовестно работать, тогда все интриги потеряют силу. 

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Дата публикации
Просмотры
656
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