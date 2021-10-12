Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Три знака Зодиака, которым покажется, что они схватили Бога за бороду

Три знака Зодиака, которым покажется, что они схватили Бога за бороду

Credits

Прилив энергии, который многие из нас почувствуют в этот день, сделают людей чрезмерно уверенными и самонадеянными: им покажется, что они могут – без какой-либо подготовки – осилить любое дело – прежде всего профессионального свойства. Такая позиция чревата серьезными ошибками, которые могут иметь неприятные последствия. 

Сегодня, 12 октября, ощущение того, что они схватили Бога за бороду, может возникнуть у представителей всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют это особенно сильно. 

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые в обычной жизни ведут себя скромно, а зачастую и вовсе стараются быть незамеченными, в такие дни, как сегодня, неожиданно – как для себя, так и для окружающих – становятся настырными, если не сказать наглыми, чем неприятно удивляют тех, с кем общаются. Результатом такого поведения чаще всего является – вот как сегодня – конфликтная ситуация, после которой представители знака снова уходят в себя – до следующего случая, когда им покажется, что они схватили Бога за бороду. 

Лев (23.07 – 21.08)    

Львов – так уж они устроены – ощущение неслыханной самоуверенности и всесилия посещает чаще, чем представителей других знаков. Их поведение в таких случаях выглядит, мягко говоря, неприятно: их заносчивости и пренебрежению к тем, кто, как им кажется, стоит на более низкой ступени социальной лестницы, буквально нет границ, и нынешний день в этом смысле – не исключение. Звезды настоятельно рекомендуют им вести себя скромнее – в противном случае уже на следующий день они будут чувствовать себя неловко. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, ощутив себя всесильными "Гудвинами великими и ужасными", как правило, решают, что все в этой жизни могут сделать самостоятельно – без чьей-либо помощи и поддержки. При этом они в довольно грубой форме дают окружающим это понять, что является серьезной ошибкой с их стороны. Впоследствии, когда они потерпят неудачу, им важно было бы извиниться за свое поведение, но они чаще всего этого не делают. Свою неудачу представители знака, как правило, переживают в одиночестве, но правильных выводов, увы, не делают. 

Гороскопы на октябрь 2021:

Следующая публикация