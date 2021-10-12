Три знака Зодиака, которым покажется, что они схватили Бога за бороду

Прилив энергии, который многие из нас почувствуют в этот день, сделают людей чрезмерно уверенными и самонадеянными: им покажется, что они могут – без какой-либо подготовки – осилить любое дело – прежде всего профессионального свойства. Такая позиция чревата серьезными ошибками, которые могут иметь неприятные последствия.

Сегодня, 12 октября, ощущение того, что они схватили Бога за бороду, может возникнуть у представителей всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют это особенно сильно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые в обычной жизни ведут себя скромно, а зачастую и вовсе стараются быть незамеченными, в такие дни, как сегодня, неожиданно – как для себя, так и для окружающих – становятся настырными, если не сказать наглыми, чем неприятно удивляют тех, с кем общаются. Результатом такого поведения чаще всего является – вот как сегодня – конфликтная ситуация, после которой представители знака снова уходят в себя – до следующего случая, когда им покажется, что они схватили Бога за бороду.

Лев (23.07 – 21.08)

Львов – так уж они устроены – ощущение неслыханной самоуверенности и всесилия посещает чаще, чем представителей других знаков. Их поведение в таких случаях выглядит, мягко говоря, неприятно: их заносчивости и пренебрежению к тем, кто, как им кажется, стоит на более низкой ступени социальной лестницы, буквально нет границ, и нынешний день в этом смысле – не исключение. Звезды настоятельно рекомендуют им вести себя скромнее – в противном случае уже на следующий день они будут чувствовать себя неловко.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, ощутив себя всесильными "Гудвинами великими и ужасными", как правило, решают, что все в этой жизни могут сделать самостоятельно – без чьей-либо помощи и поддержки. При этом они в довольно грубой форме дают окружающим это понять, что является серьезной ошибкой с их стороны. Впоследствии, когда они потерпят неудачу, им важно было бы извиниться за свое поведение, но они чаще всего этого не делают. Свою неудачу представители знака, как правило, переживают в одиночестве, но правильных выводов, увы, не делают.

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