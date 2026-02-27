Три знака Зодиака, которым повезет с деньгами в марте 2026 года / © Credits

Почему огненным знакам везёт в деньгах в марте

Гармоничные аспекты от Сатурна и Нептуна к натальному Солнцу огненных знаков Зодиака, создают стабильный, мягкий и одновременно вдохновляющий фон. Сатурн даёт структуру, дисциплину и способность доводить дела до результата, а Нептун — интуицию, тонкое видение возможностей и умение чувствовать правильный момент. Вместе они формируют редкое сочетание: когда вдохновение не улетает в мечты, а превращается в реальные, практичные шаги. Для огненных знаков это означает рост доходов, удачные решения, поддержку влиятельных людей и возможность укрепить финансовую базу, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 6 марта Венера входит в Овна, и это ключевой момент. Венера — планета денег, удовольствий и притяжения ресурсов. В огненном знаке она становится смелой, активной, инициативной и приносит везение всем представителям стихии Огня.

Овны получают прямой поток удачи: деньги приходят быстрее, решения принимаются легче, а новые возможности буквально сами выходят на связь.

Львы ощущают прилив уверенности и харизмы, что усиливает их способность привлекать клиентов, партнёров и выгодные предложения.

Стрельцы получают расширение горизонтов: новые проекты, обучение, поездки, сотрудничества — всё это может приносить прибыль.

Что это даёт на практике

больше шансов получить повышение или выгодный проект;

удачные сделки и покупки;

рост доходов через инициативу и личную активность;

поддержка от людей, которые могут помочь финансово или профессионально;

ощущение, что деньги приходят легче, чем обычно.

Март для представителей тригона Огня — месяц, когда стоит действовать смело, но осознанно: энергия поддерживает, а обстоятельства складываются в их пользу.

ОВЕН

Деньги

Март приносит Овнам ощутимое финансовое оживление. Гармоничные аспекты от Сатурна и Нептуна помогают выстроить стабильный денежный поток: интуиция подсказывает правильные шаги, а дисциплина помогает довести их до результата. С 6 марта Венера входит в ваш знак — и деньги начинают приходить быстрее, чем обычно. Это время, когда ваши инициативы буквально притягивают ресурсы.

Работа

Рабочие процессы становятся более структурированными, а вы — более собранными. Сатурн усиливает профессиональную ответственность, Нептун — вдохновение и способность видеть нестандартные решения. Вы можете получить новый проект, предложение или поддержку от человека, который давно наблюдает за вашей работой. Главное — не откладывать действия.

Социальная реализация

Вы становитесь заметнее. Венера в Овне усиливает личный магнетизм, а гармоничные аспекты дают ощущение, что двери открываются легче. Это время, когда стоит заявлять о себе, выходить в публичность, презентовать идеи, расширять круг общения. Ваше слово весомо, а энергия — убедительна.

ЛЕВ

Деньги

Для Львов март — месяц финансового роста через уверенность, харизму и правильные контакты. Сатурн помогает укрепить долгосрочные источники дохода, а Нептун подталкивает к более творческим или вдохновляющим проектам. С 6 марта Венера в Овне усиливает денежный поток через инициативу, обучение, продвижение и смелые решения.

Работа

Работа приносит больше ясности и структурности. Вы видите, куда двигаться, и получаете поддержку от людей, которые ценят ваш профессионализм. Возможны новые роли, расширение обязанностей или проект, который поднимет ваш статус. Главное — не бояться брать на себя лидерство.

Социальная реализация

Вы становитесь центром внимания. Венера в огне усиливает вашу привлекательность, а гармоничные аспекты дают ощущение, что вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. Это отличный период для выступлений, переговоров, презентаций, социальных инициатив. Ваше влияние растёт.

СТРЕЛЕЦ

Деньги

Стрельцам март приносит расширение финансовых возможностей. Сатурн стабилизирует доходы, Нептун усиливает интуицию и помогает выбирать правильные направления. С 6 марта Венера в Овне активирует денежный поток через творчество, обучение, путешествия, новые проекты и всё, что вдохновляет. Деньги приходят через движение и инициативу.

Работа

Работа становится более осмысленной. Вы видите перспективу, понимаете, куда хотите расти, и получаете ресурсы для этого. Возможны новые предложения, сотрудничества, проекты, связанные с образованием, медиа, международными темами. Сатурн помогает выстроить долгосрочную стратегию.

Социальная реализация

Вы становитесь ярче и свободнее в самовыражении. Венера в огне усиливает вашу уверенность и делает вас заметным в любой социальной среде. Это время, когда стоит проявляться: писать, говорить, выступать, делиться идеями. Ваш голос слышат, а ваши инициативы находят отклик.