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Три знака Зодиака, которым повезет сегодня, 24 февраля

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Три знака Зодиака, которым повезет сегодня, 24 февраля

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День положительной энергетики, которая самым благоприятным образом отразится на всех сторонах жизни. Можно разрушать старое для того, чтобы создавать новое – для этого сложатся удачные условия, все будет удаваться легко и без напряжения. Настроение у людей будет добрым и доброжелательным, так что о ссорах и конфликтах, хоть и ненадолго, можно будет забыть. 

Сегодня, 24 февраля, на удачу могут рассчитывать представители всех знаков Зодиака, но трем из них повезет особенно. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – правда, преимущественно те из них, кто пока не устроил личную жизнь – могут рассчитывать на то, что именно сегодня встретят свою судьбу. Главное – обращать внимание на любого нового человека в своем окружении, поскольку потенциальная вторая половинка может оказаться непохожей на образ, который существует в их воображении, тем не менее упустить ее никак нельзя – второй раз такая встреча может не повториться. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы могут рассчитывать на удачу в решении материальных вопросов: разрешено проводить сделки любого масштаба, подписывать важные договоры, совершать сделки – в любом случае они обещают скорую прибыль в виде солидных дивидендов. Единственное, от чего сегодня необходимо отказаться, – так это от встреч и переговоров с деловыми партнерами: пользы они увы, все равно не принесут, а вот время и силы, которые можно потратить на решение более важных для них вопросов, потратят впустую. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Чем масштабнее и одновременно смелее будет проект, за который в это время возьмутся представители знака, окажется на редкость успешным – судьба, от которой зависит их результат, любит смелых и отважных, поэтому пойдут навстречу и помогут чем смогут. Но тут очень важно и самому не оплошать, приложив максимум усилий для того, чтобы все пошло именно так, как было задумано. Если не испугаться ответственности, которой не избежать в таком случае, можно рассчитывать на успех. 

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