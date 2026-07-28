Три знака Зодиака, которым повезет в августе 2026 года / © Associated Press

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Однако уже 6 августа Венера переходит в знак Весы, и появляется возможность восстановить баланс, наладить общение и обратить внимание на красоту и гармонию в жизни. Солнце в тригоне с ретроградным Сатурном 6 — 7 августа помогает укрепить то, что было начато ранее, возвращает к старым проектам и даёт шанс завершить незаконченные дела, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Кульминацией первой половины месяца становится солнечное затмение 12 августа в знаке Льва. Оно открывает путь к освобождению от обстоятельств, которые долгое время сдерживали развитие. Несмотря на кармический коридор между двумя затмениями, середина месяца приносит благоприятные аспекты для общения, обучения и новых проектов. Но уже 16 — 18 августа напряжение возвращается через аспект Марса и ретроградного Нептуна, который требует осторожности в действиях и внимательной проверки информации.

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Вторая половина августа насыщена событиями: Венера в оппозиции с Сатурном 21 августа заставляет пересмотреть отношения и финансовые ожидания, а соединение Солнца с нисходящим узлом 20 — 23 августа возвращает к прошлому и завершает старые циклы. С 23 числа энергия становится более практичной благодаря переходу Солнца и Меркурия в знак Девы. Завершение месяца отмечено лунным затмением 28 августа в Рыбах, которое связано с кармическими переменами и новым этапом духовного роста.

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На фоне этих напряжённых и переменчивых процессов, представители земных знаков — Телец, Дева и Козерог — оказываются в выигрышном положении. Вторая половина месяца насыщена событиями, но земные знаки воспринимают шанс укрепить фундамент и двигаться вперёд.

Телец

Для Тельцов август становится временем, когда их усилия начинают приносить ощутимые результаты. Они чувствуют уверенность в своих действиях и видят, что выбранная стратегия работает. Телец умеет ждать и строить постепенно, и именно это качество становится главным преимуществом месяца.

Деньги: финансовая сфера радует стабильностью. Вложения и проекты, связанные с материальной основой, начинают приносить результат. Возможны удачные сделки с недвижимостью или долгосрочные инвестиции. Телец может получить прибыль от того, что было начато ранее, и укрепить материальную базу.

Отношения: в личной жизни появляется надёжность. Партнёр готов к серьёзным шагам, а одинокие Тельцы могут встретить человека, настроенного на долгосрочные отношения. Это время, когда отношения строятся на доверии и готовности к совместным планам.

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Другие сферы: здоровье и энергия поддерживают активность, позволяя реализовывать планы без перегрузки. Телец может смело браться за новые задачи, зная, что у него достаточно сил для их выполнения.

Дева

Август для Девы — месяц признания и укрепления позиций. Её внимание к деталям и аналитичность ценятся особенно высоко, что приносит уважение и новые возможности. Дева ощущает, что её труд замечен, и это придаёт ей уверенности в будущем.

Деньги: аналитичность и точность Девы ценятся особенно высоко. Это приносит признание на работе и финансовые бонусы. Август становится месяцем, когда её усилия получают заслуженную оценку, а новые проекты открывают перспективы роста.

Отношения: отношения строятся на доверии и заботе. Маленькие жесты и внимание к деталям создают атмосферу близости. Для одиноких Дев август может принести знакомство, которое сразу будет восприниматься как надёжное и перспективное.

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Другие сферы: август помогает навести порядок в делах и укрепить уверенность в будущем. Дева может заняться организацией, документами, планированием, и именно это принесёт ей ощущение контроля над происходящим.

Козерог

Козерог в августе чувствует, что его стратегическое мышление востребовано. Планы начинают воплощаться в реальность, а новые возможности открывают путь к карьерному росту. Козерог умеет видеть перспективу и строить долгосрочные стратегии, и именно это качество становится главным преимуществом месяца.

Деньги: стратегические решения позволяют заложить фундамент для будущего успеха. Август приносит новые возможности для продвижения, укрепления позиций и получения признания. Козерог может смело строить планы на будущее, зная, что они будут реализованы.

Отношения: партнёр готов разделить ответственность, и для многих Козерогов это время серьёзных решений — от совместного проживания до брака. Отношения становятся прочнее, и Козерог чувствует, что может доверять своему выбору.

Другие сферы: энергия и уверенность помогают Козерогу смело строить планы на будущее и реализовывать их шаг за шагом. Август становится месяцем, когда он может укрепить свои позиции и заложить основу для долгосрочного успеха.

Таким образом, несмотря на напряжённый фон августа, земные знаки оказываются в числе тех, кто может использовать этот месяц для укрепления позиций, развития отношений и финансового роста. Их сила в устойчивости и последовательности, и именно это становится главным преимуществом.

Однако даже при устойчивости и удаче важно сохранять внимательность. Тельцу стоит избегать излишней самоуверенности в финансовых решениях, Деве — не перегружать себя работой и уделять время отдыху, Козерогу — быть осторожным в переговорах и не торопиться с окончательными выводами.

Внешние обстоятельства могут меняться стремительно, поэтому земным знакам полезно помнить: их сила в стабильности, но гибкость и осторожность остаются необходимыми качествами для безопасного прохождения этого месяца.

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