Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которым противопоказаны начинания в любой сфере жизни

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
949
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака Зодиака, которым противопоказаны начинания в любой сфере жизни

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день благоприятен для любых профессиональных начинаний. Энергетику, отпущенную звездами, необходимо беречь, не растрачивая ее на решение второстепенных вопросов, которые вполне могут подождать пару дней. Не стоит также проводить операции с крупными денежными суммами – убыток может оказаться реальнее прибыли. 

Сегодня, 6 сентября, несмотря на благоприятные для реализации новых проектов условия, представителям трех знаков Зодиака рекомендуется от них отказаться. 

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам необходимо отказаться от реализации любых новых проектов – как серьезных, так и второстепенных. Нужно воспользоваться любым – более или менее подходящим – поводом, чтобы отсрочить выполнение задания хотя бы на сутки, в противном случае оно вряд ли окажется успешным, а его провал точно не входит в планы представителей знака. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, несмотря на всю скрупулезность и тщательность по отношению к поставленными перед ними задачам, сегодня не смогут проявить эти свои качества в реальном деле. В результате все получится совсем не так, как привыкли делать представители знака, имеющие репутацию перфекционистов – низкое качество сделанной работы расстроит их. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, большую часто времени проводящим в мечтах, сегодня не удастся спуститься с небес на землю, поэтому неудивительно, что они завалят любое дело, за которое возьмутся, даже если оно будет не слишком серьезным и трудоемким. Чтобы избежать подобного сценария развития событий, имеет смысл заняться старыми – зависшими – делами. 

Читайте также:

Капитан ВСУ Илья Вергун уничтожил 18 вражеских танков и хочет сбить вертолет: история Героя Украины

Капитан ВСУ Илья Вергун уничтожил 18 вражеских танков и хочет сбить вертолет: история Героя Украины

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
949
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация