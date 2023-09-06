Три знака Зодиака, которым противопоказаны начинания в любой сфере жизни

Нынешний день благоприятен для любых профессиональных начинаний. Энергетику, отпущенную звездами, необходимо беречь, не растрачивая ее на решение второстепенных вопросов, которые вполне могут подождать пару дней. Не стоит также проводить операции с крупными денежными суммами – убыток может оказаться реальнее прибыли.
Сегодня, 6 сентября, несмотря на благоприятные для реализации новых проектов условия, представителям трех знаков Зодиака рекомендуется от них отказаться.
Рак (22.06 – 22.07)
Ракам необходимо отказаться от реализации любых новых проектов – как серьезных, так и второстепенных. Нужно воспользоваться любым – более или менее подходящим – поводом, чтобы отсрочить выполнение задания хотя бы на сутки, в противном случае оно вряд ли окажется успешным, а его провал точно не входит в планы представителей знака.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогам, несмотря на всю скрупулезность и тщательность по отношению к поставленными перед ними задачам, сегодня не смогут проявить эти свои качества в реальном деле. В результате все получится совсем не так, как привыкли делать представители знака, имеющие репутацию перфекционистов – низкое качество сделанной работы расстроит их.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Рыбам, большую часто времени проводящим в мечтах, сегодня не удастся спуститься с небес на землю, поэтому неудивительно, что они завалят любое дело, за которое возьмутся, даже если оно будет не слишком серьезным и трудоемким. Чтобы избежать подобного сценария развития событий, имеет смысл заняться старыми – зависшими – делами.
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