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Три знака Зодиака, которым сегодня будет казаться, что весь мир ополчился против них
День темной и негативной энергетики, в течение которого практически невозможно будет сохранить оптимистический взгляд на мир. На поверхность вырвется множество страхов, которые будут одолевать каждого, вне зависимости от того, есть под ними основания или нет — напротив, немотивированные страхи будут вызывать больший ужас, чем реальные.
Сегодня, 28 июня, мания преследования может развиться у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них будет казаться, что весь мир ополчился против них.
Телец
Тельцы могут столкнуться с вполне реальными страхами, поэтому звезды советуют им соблюдать осторожность: не ходить в темное время суток по безлюдным улицам, не носить с собой большие суммы денег, не надевать дорогие украшения — в противном случае они рискуют потерять их.
Лев
Львы будут уверены в том, что их преследуют поклонники их неземной красоты и обаяния. Конечно, в поклонниках у них действительно недостатка не наблюдается, но все далеко не так катастрофично, как кажется самим представителям знака, так что не стоит преувеличивать опасность.
Козерог
Козерогов будет одолевать физическая слабость, а на ее фоне — многочисленные фобии, среди которых не последнее место займет не свойственная им мания преследования. К счастью, в реальной жизни ничего подобного не произойдет, так что не стоит переживать из-за того, чего нет.
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