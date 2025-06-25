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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
424
Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня будет казаться, что весь мир ополчился против них

День темной и негативной энергетики, в течение которого практически невозможно будет сохранить оптимистический взгляд на мир. На поверхность вырвется множество страхов, которые будут одолевать каждого, вне зависимости от того, есть под ними основания или нет — напротив, немотивированные страхи будут вызывать больший ужас, чем реальные.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 28 июня, мания преследования может развиться у представителей всех знаков Зодиака, но трем из них будет казаться, что весь мир ополчился против них.

Телец

Тельцы могут столкнуться с вполне реальными страхами, поэтому звезды советуют им соблюдать осторожность: не ходить в темное время суток по безлюдным улицам, не носить с собой большие суммы денег, не надевать дорогие украшения — в противном случае они рискуют потерять их.

Лев

Львы будут уверены в том, что их преследуют поклонники их неземной красоты и обаяния. Конечно, в поклонниках у них действительно недостатка не наблюдается, но все далеко не так катастрофично, как кажется самим представителям знака, так что не стоит преувеличивать опасность.

Козерог

Козерогов будет одолевать физическая слабость, а на ее фоне — многочисленные фобии, среди которых не последнее место займет не свойственная им мания преследования. К счастью, в реальной жизни ничего подобного не произойдет, так что не стоит переживать из-за того, чего нет.

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Дата публикации
Количество просмотров
424
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